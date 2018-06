Arques (Frankreich) (SID) - Im letzten Testwettkampf vor den Turnweltmeisterschaften in Tokio unterlagen die deutschen Frauen im französischen Arques den Gastgeberinnen mit 217,2:223,4. Bundestrainerin Ulla Koch zog dennoch ein positives Fazit und hob die "tolle Mannschaftsleistung" hervor. Die WM in Japan beginnt am 7. Oktober.

In Arques überzeugte vor allem die 16-jährige Nadine Jarnosch (Detmold), die mit 55,8 Punkten die Einzelwertung gewann. Vize-Europameisterin Elisabeth Seitz (Mannheim) präsentierte sich beim Sieg am Stufenbarren in guter Verfassung. Außerdem konnten die Frauen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) die Bodenwertung für sich entscheiden.

Schwach war hingegen die Leistung am Schwebebalken, doch Koch machte ihren Schützlingen Mut: "Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht unterkriegen."