Köln (SID) - Die deutschen Geher jagen am Samstag bei den nationalen Meisterschaften im thüringischen Naumburg die Olympia-Normen für London 2012. Über 50 km peilt Titelverteidiger Carsten Schmidt (Berlin) im Kampf gegen internationale Konkurrenz eine Zeit unter 3:53 Stunden an. Die Potsdamerin Melanie Seeger will nach ihrem dritten Platz eine Woche zuvor beim World Challenge-Finale in La Coruna (Spanien) über 20 Kilometer die Norm von 1:31:15 Stunden unterbieten.