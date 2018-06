Köln (SID) - Tennisprofi Florian Mayer steht beim ATP-Turnier in Bukarest im Viertelfinale. Der an Position zwei gesetzte Bayreuther setzte sich nach einem Freilos zum Auftakt gegen den Argentinier Carlos Berlocq 6:2, 0:6, 6:4 durch. Beim mit 422.950 Euro dotierten Turnier in der rumänischen Hauptstadt trifft die deutsche Nummer eins auf den Spanier Albert Ramos.

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Metz dagegen gescheitert. Der Augsburger musste sich im Achtelfinale dem Niederländer Igor Sijsling mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Der 27-Jährige Kohlschreiber war bei dem mit 450.000 Euro dotierten Turnier der letzte verbliebene deutsche Starter.