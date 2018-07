Offenbach (dpa) - Wenn am Freitag nach dem Kalender der Herbst beginnt, wird es noch mal so richtig schön warm. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hält am Wochenende bis zu 25 Grad für möglich.

Ende September ist die Zeit des Altweibersommers. «Und in diesem Jahr richtet sich das Wetter tatsächlich auch nach dieser Witterungsregel», berichteten die Meteorologen am Donnerstag.

Dank Hoch «Renee», das vom Atlantik kommt und sich über dem östlichen Mitteleuropa noch ein wenig aufplustert, scheint ab Samstag überall die Sonne. Die Temperaturen steigen deutlich an: «Am Sonntag dürften fast überall Werte zwischen 20 und 25 Grad erreicht werden.»

Dass es Herbst ist, sei nur daran zu merken, dass sich in den Niederungen und Flusstälern einige recht zähe Nebelfelder ausbreiten. Am Freitag, dem Tag des Herbstanfangs, ziehen im Norden zeitweise ein paar dichtere Wolkenfelder durch, aber nur vereinzelt gibt es noch wenige Tropfen.

Der Altweibersommer hat übrigens nur ganz entfernt mit betagten Frauen zu tun. Der Begriff geht auf das altdeutsche Wort «weiben» für weben zurück, wie der DWD erklärt. «Nebel führt am Morgen zu Tautropfenbildung an Spinnennetzen. Kommt später am Tag die Sonne zum Vorschein, glitzern die Tropfen und bei etwas Wind sehen die Spinnennetze dann aus wie früher die Haarnetze der älteren Damen.»