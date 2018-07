London (dpa) - Erstmals in Europa haben Ärzte die Genehmigung zur Verpflanzung embryonaler Stammzellen in einem klinischen Test erhalten. Die Ärzte von der Londoner Moorfield's Augenklinik sollen die Stammzellen bei zwölf Patienten in den Augapfel einbringen. Das teilte ein beteiligtes US-Unternehmen mit. Die Patienten leiden an einer unheilbaren Augenkrankheit. Embryonale Stammzellen sind Körperzellen, die sich in jede Art von Gewebe wandeln können und kranke Zellen ersetzen sollen. In Deutschland ist die Verwendung dieser Zellen nur zu Forschungszwecken gestattet.

