Washington/Berlin (dpa) - Die Probleme der Banken werden in der Schuldenkrise immer größer. Auch ein Manöver der US-Notenbank im Kampf gegen eine neue Rezession beruhigt die nervösen Märkte nicht.

Während die großen Finanzhäuser in den USA nach Einschätzung der Ratingagentur Moody's um ihr Sicherheitsnetz bangen müssen, kämpfen Institute im schuldengeplagten Italien mit der Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit. Um der Weltwirtschaft Schwung zu verleihen, plant die US-Notenbank Fed ein weiteres geldpolitisches Manöver. Die hoch nervösen Aktienmärkte beruhigte dies am Donnerstag jedoch nicht, im Gegenteil.

Zum Handelsschluss in Frankfurt verlor der Dax fast 5 Prozent auf 5164 Punkte. Auch am US-Aktienmarkt ging es zunächst abwärts. Der Dow Jones Industrial gab kurz nach Eröffnung fast 3 Prozent nach. Der Euro sank zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit acht Monaten.

Mit ihrer Ankündigung eines Anleihentauschs, der «Operation Twist», konnte die US-Notenbank die Märkte nicht überzeugen. Die Fed hatte am Mittwoch bekanntgegeben, bis Mitte kommenden Jahres 400 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um lang laufende Anleihen zu erwerben. Parallel sollen aus den Beständen der Fed kurz laufende Papiere mit Laufzeiten unter drei Jahren verkauft werden. Damit sollen langfristig Kredite tendenziell billiger werden.

Zu den Verlusten an den Börsen trug aber auch die Aussage der Fed bei, dass die «Abwärtsrisiken» für den wirtschaftlichen Ausblick «signifikant» gestiegen seien.

Um weiteren Schaden für die Weltwirtschaft abzuwenden, haben Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank von der Politik zu entschlossenes Handeln im Kampf gegen die aktuellen Krisen gefordert. Die neue IWF-Chefin Christine Lagarde betonte, Lösungen für die Euro-Schuldenkrise seien vorhanden und bekannt, «nötig ist politische Führung». Weltbank-Präsident Robert Zoellick erklärte, er halte ein neuerliches Abgleiten in die Rezession nach wie vor für unwahrscheinlich. «Aber mein Vertrauen verliert täglich an Boden angesichts des stetigen Flusses an schlechten Nachrichten.»

Zur Lage der Banken äußerte sich die Ratingagentur Moody's deutlich: Die US-Finanzkonzerne könnten nicht mehr sicher sein, dass der Staat sie im Notfall auffange. Die Agentur zweifelt daran, dass Washington bei einer neuerlichen Schieflage wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008 rettend eingreifen würde. Sollte eine Bank also in existenzielle Not geraten, würde sie schlimmstenfalls untergehen.