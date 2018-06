Frankfurt/Main (dpa)- Nach stützenden Aussagen von den G20 und den herben Verlusten der beiden Vortage hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenabschluss zu einem Erholungsversuch angesetzt.

Die Ankündigung «starker und koordinierter Schritte» zur Stabilisierung der Weltwirtschaft schob den Dax am Freitag im frühen Geschäft um 0,72 Prozent an auf 5202 Punkte. An den vergangenen beiden Handelstagen hatten Konjunktursorgen den Leitindex mit mehr als sieben Prozent ins Minus gedrückt. Für den MDax ging es am Freitag um 0,66 Prozent auf 8285 Punkte hoch, während der TecDax 0,45 Prozent gewann auf 658 Punkte.