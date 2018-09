Inhalt Seite 1 — Keine unterirdischen CO2-Speicher in Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Bundesrat hat die Pläne für die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid durchfallen lassen. Die Wahl eines neuen Generalbundesanwaltes fiel ganz aus. Der Kandidat, der Stuttgarter Regierungspräsident Johannes Schmalzl, winkte überraschend ab.

GENERALBUNDESANWALT: Die Abstimmung wurde kurzfristig abgesetzt, nachdem sich keine Mehrheit für den von der Bundesregierung nominierten Kandidaten, den Stuttgarter Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl, abzeichnete. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) bedauerte den Rückzieher.

CCS: Unterirdische Kohlendioxid-Lager wird es in Deutschland vorerst nicht geben. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung fiel bei den Bundesländern durch. Bei der CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) wird bei der Kohleverbrennung das klimaschädigende Kohlendioxid (CO2)abgetrennt und über Pipelines in unterirdische Lager gepresst. Dagegen gibt es bei den Bürgern große Vorbehalte.

STEUERVEREINFACHUNG: Die Steuervereinfachung kann kommen. Das Gesetz sieht eine Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages von 920 auf 1000 Euro noch in diesem Jahr vor. Die finanziellen Vorteile für den einzelnen Bürger sind aber begrenzt. Hinzu kommen Verbesserungen bei Kinderbetreuungskosten sowie bei Kindergeld und Kinderfreibetrag. Die erhoffte Steuererklärung nur noch alle zwei Jahre wird es nicht geben.

TIERSCHUTZ: Die von der Bundesregierung noch bis 2035 vorgesehene Übergangsfrist für Kleingruppenkäfige von Legehennen ist gestoppt. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) sprach von einem «guten Tag für den Tierschutz in Deutschland». Derart lange Übergangsfristen seien absurd. Beck forderte Bundesagrarministerin Ilse Aigner (CSU) zu zügigen Verhandlungen mit den Ländern auf.

PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK: Paare dürfen Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung künftig auf Gendefekte testen lassen. Die begrenzte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) erhielt endgültig grünes Licht. Die umstrittene Methode ist zulässig, wenn eine Tot- oder Fehlgeburt oder eine schwere Krankheit des Kindes wahrscheinlich ist.

LANDÄRZTE: Die Bundesländer leisten geschlossen Widerstand gegen den Plan von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) zur Schaffung einer neuen «spezialärztlichen Versorgung». Da «ein vollkommen ungesteuertes Leistungssegment» drohe, solle die geplante Regelung aus dem Versorgungsstrukturgesetz vorerst komplett gestrichen werden, forderte der Bundesrat. Er sieht die medizinische Grundversorgung bedroht, die das Gesetz eigentlich stärken will.