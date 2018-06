München (SID) - Arjen Robben und Mario Gomez werden am Samstag gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) in den Kader des Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurückkehren. Dies bestätigte Trainer Jupp Heynckes am Freitag und sagte: "Das ist sehr erfreulich." Beide Spieler hätten am Donnerstag bereits wieder mit der Mannschaft trainiert, ergänzte er. Gomez hatte zuletzt beim Auswärtsspiel bei Schalke 04 (2:0) gefehlt und war dort durch Neuzugang Nils Petersen vertreten worden - auch als Torschütze. Robben laborierte seit Ende August an einer Schambeinentzündung.