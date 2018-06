Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (15.30 Uhr/live Sky, liga total!) auf Rechtsverteidiger Makoto Hasebe verzichten. Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft fällt mit einer Oberschenkelverhärtung aus. Hasebe hatte bislang in allen sechs Bundesligaspielen von Beginn an auf dem Platz gestanden.

Dafür kann VfL-Trainer Felix Magath auf Hasan Salihamidzic zurückgreifen. Der Bosnier, der vor der Saison von Juventus Turin nach Wolfsburg gewechselt war, hat seine muskulären Probleme überwunden. Zuletzt war der Allrounder, der eine Alternative auf der rechten Verteidigerposition ist, am 3. Spieltag bei der 1:4-Niederlage in Mönchengladbach zum Einsatz gekommen.