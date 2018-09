Stuttgart (dpa) - Der Hamburger SV hat am siebten Spieltag seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Vier Tage nach der Trennung von Trainer Michael Oenning gewann der bisherige Tabellen-Letzte mit 2:1 beim VfB Stuttgart. Damit ist jetzt Aufsteiger Augsburg Schlusslicht. Martin Harnik brachte Stuttgart in der 18. Minute zwar in Führung, Jeffrey Bruma und Robert Tesche schafften in der 51. und 67. Minute aber die Wende für Gäste, die vom bisherigen Assistenzcoach Rodolfo Esteban Cardoso betreut wurden.

