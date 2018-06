Rom (SID) - Der italienische Fußball schlittert in einen neuen Wettskandal: Die Staatsanwaltschaft Neapel hat 150 Spiele wegen verdächtiger Wetten ins Visier genommen. Unter den Spielen seien auch einige Partien der Eliteklasse Serie A, teilte Oberstaatsanwalt Rosario Cantelmodie mit.

Die Ermittler vermuten, dass die Camorra, der neapolitanische Arm der Mafia, mehrere Spiele in den unteren Ligen manipuliert hat. Im Rahmen der Ermittlungen wurden am Freitag acht Mafiosi festgenommen, zudem wurden zwei Wettbüros im Raum Neapel durchsucht, Unterlagen wurden beschlagnahmt.

Bereits im Juli hatte die Staatsanwaltschaft Cremona bei einer landesweiten Razzia 16 Personen wegen Verwicklung in einen Wett- und Manipulationsskandal festgenommen. Unter ihnen waren auch der ehemalige italienische Nationalspieler Giuseppe Signori sowie der Kapitän des Erstligisten Atalanta Bergamo, Cristiano Doni. Wegen der Verwicklung in die Affäre musste Atalanta mit einem Abzug von sechs Punkten in die neue Saison starten.