Köln (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Roque Santa Cruz hat den Aufsteiger Betis Sevilla am vierten Spieltag an die Tabellenspitze der Primera División geschossen. Der Stürmer aus Paraguay traf in seinem dritten Einsatz für Betis beim 4:3 (2:1) gegen Real Saragossa doppelt (7./49.) und erzielte somit seine ersten Tore für seinen neuen Klub im heimischen Estadio Benito Villamarín.

Damit wahrten die "Béticos" trotz einer Roten Karte für Torhüter Casto wegen einer Notbremse in der 69. Minute auch im vierten Spiel der Saison ihre weiße Weste und führen die Tabelle mit zwölf Zählern vor dem FC Valencia (10) und dem FC Málaga (9) an. Espanyol Barcelona setzte sich am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0) gegen den FC Getafe durch und machte einen Sprung auf Platz zehn. Titelverteidiger FC Barcelona liegt mit acht Punkten auf Platz vier.

Die Katalanen mussten zudem am Donnerstag einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Barca muss rund sechs Monate auf den niederländischen Vize-Weltmeister Ibrahim Afellay verzichten. Der 36-malige Nationalspieler erlitt im Mannschaftstraining einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Der OP-Termin für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler soll am Freitag nach einer weiteren Untersuchung bekannt gegeben werden.