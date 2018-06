Gelsenkirchen (SID) - Mike Büskens, Hansi Flick und Huub Stevens gelten als aussichtsreichste Kandidaten auf den Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 - eine Entscheidung wird aber wohl nicht in den nächsten Tagen fallen. Auf der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend wurde angeblich noch nicht über Nachfolger des wegen eines Erschöpfungssyndroms zurückgetretenen Ralf Rangnick gesprochen.

"Ralf Rangnick hat es nicht verdient, dass wir uns an diesem Tag schon zu irgendwelchen Kandidaten äußern", sagte Manager Horst Heldt. Nach eigenem Bekunden will sich der Verein mit der Trainersuche Zeit lassen, als wahrscheinlicher Antrittstermin des neuen Coaches gilt erst übernächste Woche. In diesem Fall würde der bisherige Assistent und derzeitige Interimstrainer Seppo Eichkorn das Team auch noch beim Hamburger SV betreuen.

Die Bild-Zeitung berichtet derweil, Hansi Flick, Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bei der Nationalelf, stünde auf der Kandidatenliste der Schalker ganz oben. Büskens, derzeit Coach des Zweitliga-Spitzenklubs SpVgg Greuther Fürth und bereits zweimal als Interimstrainer auf Schalke aktiv, sagte dem Blatt derweil: "Die Frage nach dem Trainer-Job auf Schalke stellt sich für mich nicht." Vor zwei Monaten hatte das Schalker Urgestein Büskens in einem Interview mit dem Magazin 11Freunde allerdings versichert, dass sich der Kreis "irgendwann schließen werde".

Stevens gilt auch beim Hamburger SV als Kandidat. Zudem werden im Schalker Umfeld der Schweizer Christian Gross (früher VfB Stuttgart, derzeit Young Boys Bern), den Heldt vor zwei Jahren zum VfB Stuttgart holte, Thorsten Fink (FC Basel) und Franco Foda (Sturm Graz) gehandelt. Heldt will einen Trainer präsentieren, der "von seiner Konzeption und vom Profil zu Schalke passt".