New York (dpa) - Jetzt ist es offiziell: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Freitag offiziell die Aufnahme eines Staates Palästina in die Vereinten Nationen beantragt.

Der 76-Jährige übergab bei einem Treffen in New York UN-Generalsekretär Ban Ki Moon das Ersuchen auf Vollmitgliedschaft. In einer weißen Mappe mit einem in Gold gedruckten Adler übergab er dem Koreaner das Schreiben, anschließend drückten sich beide herzlich die Hände. Öffentlich äußerte sich Ban nicht.

Damit hat Abbas trotz tagelanger diplomatischer Bemühungen seine Ankündigung vom Montag wahrgemacht. Laut UN-Charta ist der Generalsekretär die erste Instanz. Nach ihm müssen noch der Sicherheitsrat und die Vollversammlung zustimmen.

Der Antrag gilt als brisant, weil damit hohe Erwartungen bei den Palästinensern verbunden sind. Eine schnelle Aufnahme in die UN dürfte aber an den USA scheitern. Washington ist für einen Palästinenserstaat, aber erst nach einem Friedensschluss der Palästinenser mit Israel.

Nur wenige Minuten nach dem Treffen sollte er zu den Delegierten der 193 UN-Mitglieder der Vollversammlung sprechen. Kurz zuvor war er noch auf der Rednerliste des Tages von Platz 14 auf Platz 11 vorgerutscht; das hatte aber nur protokollarische Gründe. Die Position 14 hat nun Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu; er soll somit eine knappe Stunde nach Abbas sprechen.

