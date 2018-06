Inhalt Seite 1 — Letzte Warnungen vor UN-Antrag der Palästinenser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv/Ramallah/New York/Berlin/Kairo (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten Antrag von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas auf UN-Vollmitgliedschaft haben westliche Staaten wie Deutschland versucht, die Palästinenser in letzter Minute noch umzustimmen.

«Alle Parteien können jetzt daran mitwirken, eine Konfrontation in New York, die unkalkulierbare Folgen für Frieden und Stabilität in Nahost hätte, zu vermeiden», sagte der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Georg Streiter, am Freitag in Berlin. Die israelischen Sicherheitskräfte waren schon zuvor in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden.

Etwa 22 000 Sicherheitskräfte seien im Einsatz, um auf mögliche Unruhen reagieren zu können, sagte der israelische Polizeisprecher Mickey Rosenfeld. Schwerpunkt seien dabei das Westjordanland und der arabische Ostteil Jerusalems. «Wir hoffen, dass Demonstrationen friedlich verlaufen», sagte Rosenfeld. Die US-Botschaft in Beirut warnte auch vor möglichen gewalttätigen Unruhen im Libanon, wo viele palästinensische Flüchtlinge leben. In Ramallah, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum des Westjordanlandes, war die Lage vorerst ruhig.

Abbas wollte am Freitag trotz einer Vetodrohung der USA die Aufnahme eines unabhängigen Staates Palästina auf Grundlage der Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 als UN-Vollmitglied beantragen. Der Antrag gilt als chancenlos, Abbas will damit jedoch ein Zeichen setzen. Die Palästinenser sind nach zwei Jahrzehnten fruchtloser Friedensbemühungen frustriert und wollen mit dem Vorstoß neue Bewegung in Nahost bewirken.

Der Antrag soll kurz vor oder unmittelbar nach der mit Spannung erwarteten Rede des Palästinenserführers vor der Vollversammlung bei den UN eingereicht werden. Kurz nach Abbas steht auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Rednerliste der UN-Vollversammlung.

Streiter betonte, die Bundesregierung sei zuversichtlich, dass eine Erklärung des Nahost-Quartetts erreicht werden könne, zu dem die Vereinten Nationen, die Europäische Union, Russland und die USA gehören. Dafür stünden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Guido Westerwelle (FDP) in Berlin und New York in intensiven Konsultationen mit den Partnern. «Direkte Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern sind der geeignete Weg, um das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung Realität werden zu lassen», sagte Streiter.

Der ägyptische Außenminister Mohammed Amr warnte unterdessen die USA vor einem Veto gegen den UN-Antrag von Abbas. «Ein amerikanisches Veto wäre nicht hilfreich», sagte Amr in einem Interview mit der BBC. «Es wird die Gefühle in den Straßen aufheizen, nicht nur in Ramallah (im Westjordanland), sondern auch in der weiteren arabischen Welt.»