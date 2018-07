Erfurt (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben am Abend in Erfurt und Freiburg gegen den Besuch von Papst Benedikt XVI. und die Sexualmoral der katholischen Kirche protestiert. Zu einer Kundgebung und einer Demonstration in Erfurt unter dem Motto «Heidenspaß statt Höllenangst» kamen nach Polizeiangaben rund 400 Menschen. In Freiburg, der letzten Station des Papstes bei seinem Deutschlandbesuch, zogen nach Angaben der Polizei rund 400 Papstgegner friedlich durch die Innenstadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.