Löw über Rangnick: «Zeugt von Stärke»

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den Rücktritt von Schalke-Coach Ralf Rangnick als «mutige und richtige Entscheidung» bezeichnet. In einer am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Erklärung sagte Löw weiter: «Das zeugt auch von Stärke, wenn man spürt, dass der Akku leer ist und man das offen zugibt. So überraschend für alle seine Reaktion ist, sie ist konsequent, denn er hat damit klar gemacht, dass die Gesundheit über allem steht. Ich wünsche jetzt Ralf eine gute und baldige Genesung.» Rangnick hatte erklärt, sich wegen eines Erschöpfungssyndroms vorübergehend aus der Bundesliga zurückzuziehen.

Serie A holt Streik-Spieltag am 21. Dezember nach

Rom (dpa) - Miroslav Klose und seine Kollegen in der Serie A müssen kurz vor Weihnachten noch einmal die Fußballschuhe schnüren. Die italienische Fußball-Liga beschloss am Donnerstag, dass der wegen eines Spielerstreiks am 27. und 28. August ausgefallene erste Spieltag der Saison am 21. Dezember nachgeholt werden soll. Italiens Profis hatten den Auftakt der Meisterrunde verzögert, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Am 18. Dezember steht der ursprünglich letzte Spieltag der Serie A in diesem Jahr an. Nach der nun um drei Tage verkürzten Winterpause wird im Land des vierfachen Weltmeisters wieder vom 8. Januar 2012 an gespielt.

Pato fehlt AC Mailand wegen Muskelverletzung

Mailand (dpa) - Der AC Mailand muss für mindestens vier Wochen auf seinen brasilianischen Nationalspieler Pato verzichten. Der 22-Jährige zog sich im Liga-Spiel gegen Udinese Calcio (1:1) am Mittwochabend eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der noch sieglose italienische Fußball-Meister rangiert mit zwei Punkten nach drei Spielen nur auf dem 14. Platz der Serie A. Außer Pato fehlen Milan wegen Verletzungen unter anderem auch Kevin-Prince Boateng, Zlatan Ibrahimovic und Robinho.

Mehrere Monate Pause für Barças Niederländer Affelay