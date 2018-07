Montpellier (SID) - Die fünfmalige deutsche Meisterin Laura Jung hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Montpellier das Ticket zu den Olympischen Spielen in London verpasst. Die 16-Jährige aus St. Wendel belegte im Mehrkampf-Finale Platz 19. Um sich direkt für Olympia zu qualifizieren, hätte Jung mindestens 15. werden müssen.

Durch Jungs Finalteilnahme hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) jedoch noch die Chance, bei vorolympischen Testwettkämpfen ein Ticket zu ergattern. Ob Jung oder die bei der WM verletzt fehlende Jana Berezko-Marggrander (Schmiden) dort an den Start gehen, soll eine Vorausscheidung ermitteln.

"Ich freue mich riesig, dass heute alles so gut geklappt und ich meine wirkliches Können unter Beweis stellen konnte. Nach dem Vorkampf war ich doch etwas verunsichert, nun bin ich froh, dass ich mich gerade im Finale meiner ersten WM so steigern konnte", sagte Jung.

Weltmeisterin mit Keule, Ball, Reifen und Band wurde erneut Jewgenia Kanajewa. Wie schon bei der WM vor zwei Jahren gewann die 21 Jahre alte Russin damit alle sechs Titel. Zuvor hatte die Olympiasiegerin in allen Einzeldisziplinen und mit der Mannschaft triumphiert.