Inhalt Seite 1 — Pakistan droht USA mit Ende der Partnerschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/Islamabad/New York (dpa) - Nach massiven Vorwürfen von US-Generalstabschef Mike Mullen droht die pakistanische Regierung Washington mit der Aufkündigung der Partnerschaft.

ollten die USA weiterhin ihr Land und ihr Volk verprellen, würden sie «einen Alliierten verlieren», sagte Außenministerin Hinna Rabbani Khar nach Medienberichten vom Freitag.

Mullen hatte zuvor erklärt, der pakistanische Militärgeheimdienst ISI sei beim Angriff auf die US-Botschaft in Kabul in der vergangenen Woche beteiligt gewesen. Er hatte von einer Gefährdung der Beziehungen gesprochen.

Das Verhältnis der USA zur Atommacht Pakistan ist seit längerem gespannt. Die USA werfen Pakistan vor, nicht entschlossen genug gegen Terroristen vorzugehen. Vor allem seit der Tötung von Osama bin Laden Anfang Mai durch US-Spezialtruppen in Pakistan wird der Ton zusehends rauer.

Sollte die Amerikaner den eingeschlagenen Kurs der Beschuldigungen weiterverfolgen, «dann wird das auf ihre eigenen Kosten geschehen», sagte die Ministerin dem Sender Geo TV am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Mullens Vorwürfe gelten als die schwersten, die bisher von US-Vertretern öffentlich erhoben wurden. Pakistans Geheimdienst habe das radikal-islamische Hakkani-Netzwerk bei der Operation gegen die Botschaft unterstützt, bei der zahlreiche Menschen ums Leben gekommen waren. Auch er sprach von einer Gefahr für die Partnerschaft.

Wörtlich sagte Mullen: «Bei der Wahl von gewalttätigem Extremismus als Instrument der Politik gefährden die Regierung Pakistans und ganz besonders die pakistanische Armee und (der) ISI nicht nur die Chancen unserer strategischen Partnerschaft, sondern Pakistans Möglichkeiten, eine respektierte Nation mit legitimem regionalem Einfluss zu sein.»