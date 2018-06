Offenbach (dpa) - Am Freitag beginnt im Süden zunächst teil neblig. Sonst ist es dort wolkig oder heiter. Im Norden ziehen zeitweise ein paar dichtere Wolkenfelder durch, aber es bleibt meist trocken. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen rund 16 Grad im Nordosten und etwa 21 Grad im Südwesten.

Dazu ist es allgemein schwachwindig, im Norden weht schwacher, an der Küste mäßiger westlicher Wind, so der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. In der Nacht zum Samstag lockern die Wolken vielfach auf, gebietsweise bildet sich später aber Nebel. Die Temperatur sinkt auf 10 bis 5 Grad, lediglich an der See ist es bei auflandigem Wind milder.