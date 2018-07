Indianapolis (SID) - Die Indiana Colts aus der nordamerikanischen Profiliga NFL müssen mindestens zwei Monate auf Superstar Peyton Manning verzichten. Der Quarterback wurde am Donnerstag erneut am Nacken operiert, nachdem er sich bereits im Mai einem Eingriff unterzogen hatte. Das Auftaktmatch der Colts am Sonntag gegen die Houston Texans ist das erste Spiel überhaupt, das Manning in seiner 13-jährigen NFL-Karriere verpasst.

Der 35 Jahre alte Manning, mit einem Fünfjahresvertrag über 90 Millionen Dollar (umgerechnet 62 Millionen Euro) der bestbezahlte NFL-Spieler der Geschichte, hatte seit seinem Debüt 1998 bislang 227 Spiele in Folge bestritten. Der viermalige MVP führte die Colts 2006 zum Super-Bowl-Sieg.