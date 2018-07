Moskau (dpa) - Kremlchef Dmitri Medwedew führt überraschend die Regierungspartei Geeintes Russland als Spitzenkandidat in die Duma-Wahl am 4. Dezember.

Er nehme den Vorschlag von Ministerpräsident Wladimir Putin an, sagte Medwedew am Samstag auf dem Wahl-Parteitag am Samstag in Moskau. Ursprünglich war erwartet worden, dass Putin die Partei führen wird.

