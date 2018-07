Moskau (dpa) - Kremlchef Dmitri Medwedew führt die Regierungspartei Geeintes Russland in die Parlamentswahl am 4. Dezember. Die Abgeordneten nominierten den 46-jährigen Präsidenten auf einem Parteitag in Moskau. Es gab nur eine Gegenstimme. Medwedew war von Regierungschef Wladimir Putin vorgeschlagen worden, der im März 2012 bei der Präsidentenwahl antreten will. Das Treffen ist live im Staatsfernsehen übertragen worden.

