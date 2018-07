Inhalt Seite 1 — Papst eröffnet Heilige Messe in Erfurt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erfurt (dpa) - Vor 28 000 Gläubigen hat am Samstagmorgen die rund zweistündige Heilige Messe mit Papst Benedikt XVI. begonnen. Vor dem Gesang «Lobe den Herren» zog die Prozession mit dem Papst vor die Altarstufen. Zuvor war das Kirchenoberhaupt bei seiner Fahrt mit dem Papamobil über den Platz begeistert gefeiert worden.

Auch die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, und EKD-Präses Katrin Göring-Eckardt, wurden als Gäste begrüßt. Der feierliche Gottesdienst wird von rund 250 Priestern mitgestaltet. 30 Gläubige sollen vom Papst selbst die Kommunion empfangen.

Nach Erfurt fährt der Papst weiter nach Freiburg, wo sich der 84-Jährige unter anderem mit Ex-Kanzler Helmut Kohl (CDU), Vertretern der Orthodoxen Kirche in Deutschland und dem Präsidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken trifft. Am Abend ist auf dem Freiburger Messegelände eine Gebetsvigil mit Jugendlichen geplant. Dazu haben sich 28 000 Menschen angemeldet.

Gestern (Freitag) Abend hatte sich Benedikt in Erfurt mit Opfern sexueller Übergriffe durch Priester und kirchliche Mitarbeiter getroffen. Im Priesterseminar sprach er mit fünf Missbrauchsopfern - zwei Frauen und drei Männern - aus verschiedenen Teilen Deutschlands, teilte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi mit. Anschließend traf er Menschen, die sich um Betroffene kümmern und ihnen helfen. Der Skandal um jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern in kirchlichen und anderen Einrichtungen hatte im vergangenen Jahr an den Grundfesten der katholische Kirche gerüttelt.

«Bewegt und erschüttert von der Not der Missbrauchsopfer hat der Heilige Vater sein tiefes Mitgefühl und Bedauern bekundet für alles, was ihnen und ihren Familien angetan wurde», hieß es in einer Erklärung des Vatikans und der Deutschen Bischofskonferenz. «Er hat den Anwesenden versichert, dass den Verantwortlichen in der Kirche an der Aufarbeitung aller Missbrauchsdelikte gelegen ist und sie darum bemüht sind, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu fördern.»

Ein solches Treffen gehörte nicht zum offiziellen Besuchsprogramm des Papstes in Deutschland. Es war aber als symbolische Geste erwartet worden. Opferinitiativen bedauerten, dass ihre Vertreter nicht zu dem Treffen eingeladen worden seien.

Gestern (Freitag) hatte Benedikt auf historischem Boden, dem Erfurter Augustinerkloster, Vertreter der Evangelischen Kirche getroffen und mit ihnen einen ökumenischen Wortgottesdienst abgehalten. Hoffnungen auf mehr Miteinander von Katholiken und Protestanten enttäuschte er jedoch. Er betonte, eine Annäherung der getrennten christlichen Kirchen könne nicht in Form eines Kompromisses ausgehandelt werden.