Erfurt (dpa) - In einer feierlichen Messe mit 28 000 Gläubigen hat Papst Benedikt XVI. den ostdeutschen Katholiken am Samstag den Rücken gestärkt. Bei seiner Predigt auf dem Erfurter Domplatz lobte er ihre Standfestigkeit zu Zeiten der DDR.

In einem kirchenfeindlichen politischen Umfeld seien sie der Kirche treugeblieben und hätten persönliche Nachteile in Kauf genommen. Ein Zwischenfall mit Luftgewehrschüssen an einem Kontrollpunkt in der Erfurter Innenstadt hatte keine Auswirkungen auf den Gottesdienst.

Der Erfurter Bischof Joachim Wanke begrüßte ausdrücklich auch die evangelischen Gläubigen zum Gottesdienst. Danach gingen Raunen und Applaus über den Domplatz. Einige evangelische Gottesdienstbesucher trugen Tücher mit der traditionellen Lutherrose. Wanke betonte, gerade in Thüringen würde ein «gemeinsames ökumenisches Zeugnis» gebraucht. Der Papst hatte sich am Vortag im Erfurter Augustinerkloster mit den Spitzen der Evangelischen Kirche in Deutschland getroffen und den Reformator Martin Luther gewürdigt.

«Liebe Brüder und Schwestern, hier in Thüringen und in der früheren DDR habt ihr eine braune und eine rote Diktatur ertragen müssen, die für den christlichen Glauben wie saurer Regen wirkte», sagte Benedikt. Viele Spätfolgen dieser Zeit seien noch aufzuarbeiten.

Die politischen Veränderungen 1989 in der DDR seien «nicht nur durch das Verlangen nach Wohlstand und Reisefreiheit motiviert, sondern entscheidend durch die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit». Diese Sehnsucht sei von den Gläubigen wachgehalten worden. Katholische Christen aber dürften sich jetzt nicht in ihrem privaten Glauben verstecken, sondern müssten «die gewonnene Freiheit verantwortlich gestalten». In Ostdeutschland sind die Katholiken eine Minderheit, sie stellen nur etwa vier Prozent der Bevölkerung. Mitgliederstärker ist die evangelische Kirche, drei Viertel der Menschen sind konfessionslos.

Benedikt würdigte besonders die Thüringer Schutzpatronin, die Heilige Elisabeth, die für ihre Barmherzigkeit auch von den Protestanten sehr geschätzt werde. Sie könne allen Christen helfen, die reinigende Kraft des überlieferten Glaubens zu entdecken und in den Alltag zu übersetzen.

Der Papst feierte die Eucharistie vor der imposanten Kulisse des Erfurter Doms und der Severikirche. Aus dem Dom erklang Orgelmusik, Großbildschirme mit Bildern vom Hohen Chor und den historischen Glasfenstern brachten die Atmosphäre des mächtigen Bauwerks auf den Platz. Zum Abschluss des Gottesdienstes erklang die «Gloriosa», die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Sie sei ein «lebendes Zeichen» für die Verwurzelung im Glauben, «aber auch ein Signal des Aufbruchs», sagte Benedikt.