Erfurt (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist zur letzten Station seines Deutschlandbesuchs aufgebrochen. In Freiburg trifft er sich mit Ex-Kanzler Helmut Kohl und Vertretern der Orthodoxen Kirche. Am Abend ist auf dem Freiburger Messegelände ein Gebet mit Jugendlichen geplant. Vor der Abreise in den Südwesten feierte Benedikt auf dem Erfurter Domplatz eine Heilige Messe vor Zehntausenden Gläubigen.

