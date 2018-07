Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einigung des Nahost-Quartetts auf das weitere Vorgehen im Nahost-Friedensprozess begrüßt. Damit habe das Quartett in Abstimmung mit Israel und den Palästinensern einen wichtigen Grundstein für neue Verhandlungen gelegt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die USA, die EU, Russland und die Vereinten Nationen haben Palästinenser und Israelis zu neuen Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufgefordert. Nun seien Israel und die Palästinenser am Zug, die Verhandlungen schnellstmöglich in die Tat umzusetzen, erklärte Seibert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.