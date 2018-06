New York (dpa) - Das Nahost-Quartett hat Palästinenser und Israelis zu neuen Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufgefordert. Innerhalb von drei Monaten sollten dann umfassende Ansätze in den Fragen Grenzen und Sicherheit erreicht werden. Das sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton nach einer Beratung des Quartetts aus UN, EU, USA und Russland in New York. Nach sechs Monaten solle es «sichtbare Erfolge» geben. Zudem ist im kommenden Jahr eine Geberkonferenz für die Palästinenser geplant.

