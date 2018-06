New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat wird sich schon am Montag mit dem Antrag der Palästinenser auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen befassen. Der amtierende Ratspräsident sagte, das 15-Mitgliedergremium werde am Montagnachmittag mit den Beratungen beginnen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte den Antrag gestern an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon übergeben. Dass der Sicherheitsrat den Antrag bereits am nächsten Werktag aufgreift, ist ungewöhnlich schnell für das Tempo bei den Vereinten Nationen.

