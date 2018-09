Tripolis/Kairo (dpa) - Der libysche Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi ist nach Angaben seiner Tochter in bester Stimmung und zum Kampf entschlossen. In einer am Samstag übertragenen Rundfunkbotschaft sagte Aischa al-Gaddafi, ihr Vater kämpfe an der Seite der «revolutionären Kräfte».

Die neue Führung in Libyen bezeichnete sie in dem aus Damaskus sendenden Pro-Gaddafi-Sender Al-Rai als Verräter. Es war Aischa al-Gaddafis erste Audio-Nachricht, seit sie zusammen mit ihrer Familie und ihrer Mutter Ende August nach Algerien geflohenen war.