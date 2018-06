New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat wird sich bereits am kommenden Montag mit dem Antrag der Palästinenser auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen befassen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte das Schreiben am Freitag trotz internationalen Drucks UN-Generalsekretär Ban Ki Moon übergeben.

In einer Rede vor der UN-Generalversammlung ließ er - ebenso wie der kurz nach ihm sprechende israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu - wenig Kompromissbereitschaft erkennen. Aus Sorge vor neuer Gewalt forderte das Nahost-Quartett beide Seiten auf, ihre Friedensgespräche binnen vier Wochen wieder aufzunehmen.

Der Fahrplan des Quartetts aus Vereinten Nationen, Europäischer Union, USA und Russland sieht vor, dass sich Israel und die Palästinenser gleich zu Beginn verpflichten, eine Lösung bis spätestens Ende kommenden Jahres anzustreben. Wie die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton weiter sagte, sollten binnen drei Monaten dann umfassende Vorschläge in den Fragen Grenzen und Sicherheit gemacht werden. Nach sechs Monaten solle es sichtbare Fortschritte geben, die dann auf einer internationalen Konferenz in Moskau festgeschrieben werden sollten. Im kommenden Jahr sei auch einer Geberkonferenz für die Palästinenser geplant.

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Entscheidung. «Nun sind Israel und die Palästinenser am Zug, ihre Verpflichtung zu Verhandlungen innerhalb der vereinbarten Fristen schnellstmöglich in die Tat umzusetzen und einen glaubhaften und zielorientierten Prozess zu beginnen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Außenminister Guido Westerwelle begrüßte die Erklärung ebenfalls. «Es ist zu hoffen, dass mit der präzisen Fristsetzung für die Aufnahme und Durchführung von direkten Gesprächen der Verhandlungsstillstand im Nahen Osten überwunden werden kann», sagte er in New York.

Der Beauftragte des Nahost-Quartetts, Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair, sagte: «Wir brauchen eine Lösung, endlich eine Lösung. Und die beste Möglichkeit, das zu erreichen, ist sich einfach mal hinzusetzen und zu sprechen.» Die USA seien «sehr froh, dass es einen klaren Zeitplan gibt», sagte US-Außenministerin Hillary Clinton.

Dass das höchste UN-Entscheidungsgremium den Antrag auf Mitgliedschaft eines Staates Palästina bereits am Montag aufgreift, ist ungewöhnlich schnell für das Tempo bei den Vereinten Nationen. Laut UN-Charta muss zunächst der Generalsekretär, dann der Sicherheitsrat und zuletzt die Vollversammlung über eine Neuaufnahme entscheiden.