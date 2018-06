Inhalt Seite 1 — Deutsches Formel-1-Trio in Warteschleife für 2012 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Singapur (dpa) - Sie müssen Gas geben, aber in einem anderen Rennen. Für drei deutsche Formel-1-Piloten wird der Kampf um ein Cockpit für die kommende Saison auch zum Geduldsspiel.

Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil: Ein Ausgemusterter, ein Ersatzmann, ein Stammpilot. Unterschiedliche Fahrer, unterschiedliche Charaktere - aber eine gemeinsame Frage: Ob und für wen man 2012 am Start ist.

Heidfeld, der vor einem Jahr in Singapur sein Renncomeback bei Sauber nach einem monatelangen Dasein als Ersatz- und Testpilot für Mercedes und Pirelli gegeben hatte, kam diesmal in zivil an die Strecke. Der 34-Jährige ist auf Jobsuche, nachdem er sich mit Lotus Renault doch außergerichtlich geeinigt hatte. Bei dem Rennstall hatte Heidfeld vor Saisonbeginn kurzfristig das Cockpit des verunglückten Robert Kubica übernommen.

Der 184-malige Grand-Prix-Teilnehmer konnte das Team aber nicht überzeugen und wurde durch Bruno Senna abgelöst. «Es ist nicht schön, aber was bleibt mir anderes übrig?», kommentierte Heidfeld seine unfreiwillige Zuschauerrolle beim Großen Preis von Singapur. Die Chancen auf eine erneute Rückkehr sind gering, freie Plätze äußerst rar. Und ohne Sieg in der Formel-1-Vita fehlt Heidfeld auch ein nicht unbedeutender Eintrag im Bewerbungsschreiben.

Zum Zuschauen war auch Hülkenberg an seinem eigentlichen Arbeitstag verurteilt. Normalerweise darf der Emmericher beim Freitagstraining immer im Force India Platz nehmen. Diesmal gewährte das indische Team seinen Stammpiloten Sutil und Paul di Resta mehr Eingewöhnungszeit auf der Strecke als sonst. Und während Sutil vor dem Motorhome vage über seine Zukunft Auskunft gab, blieb Hülkenberg nur ein Blick aus dem klimatisierten Inneren.

Force-India-Teamchef und Mitbesitzer Vijay Mallya will erst im Dezember die Fahrerpaarung für 2012 bekanntgeben. «Also muss ich warten», hatte Hülkenberg bereits festgestellt. «Man könnte das sicher auch früher machen», meinte Sutil in Singapur. Allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Sutil jüngst in der Fabrik des ehemaligen Hülkenberg-Arbeitgebers Williams gesehen wurde. Der Gräfelfinger wollte von einem Kontakt zu dem derzeit schwächelnden britischen Traditionsteam jedoch partout nichts wissen.

Doch könnte das alles zum üblichen Geplänkel im Ringen um einen Rennstall gehören. Nicht bestritten wird zum Beispiel, dass Kimi Räikkönen, Weltmeister von 2007, ebenfalls das Werk in Grove besuchte. Eine private Visite, hieß es. Räikkönen ist aber ohnehin derzeit auf anderem Terrain, nämlich in der Rallye, unterwegs. Ein Formel-1-Comeback wäre ein ziemlicher Knüller.