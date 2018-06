Inhalt Seite 1 — Vettel bereit für die Krönung: Pole in Singapur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Singapur (dpa) - Weltmeister Sebastian Vettel ist bereit für die erneute Krönung: Eine Stunde vor Mitternacht nach Ortszeit ist der Red-Bull-Pilot am Samstagabend hellwach auf die Pole für den Großen Preis von Singapur gerast.

Der 24 Jahre alte Titelverteidiger verwies in der Qualifikation zum 14. Saisonrennen seinen Stallrivalen Mark Webber mit satten 0,351 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. «Wir haben kühlen Kopf bewahrt. Das war großartig», sagte Vettel.

Dritter und Vierter wurde das McLaren-Duo Jenson Button und Lewis Hamilton. Der WM-Zweite Fernando Alonso, zweimaliger Singapur-Sieger, landete nur auf dem fünften Rang. Damit könnte allerdings ausgerechnet Webber die Titelparty für Vettel verhindern. Ginge der 14. WM-Lauf so aus wie die Qualifikation, blieb er rechnerisch noch im Rennen um den Titel - auch wenn er ihn innerlich bereits vor zwei Wochen in Monza abgehakt hatte. «Es wird ein sehr, sehr langes Rennen. Ich glaube, dass nicht nur der Schnellste, sondern auch der Cleverste Chancen hat zu gewinnen», betonte Vettel.

Rund 23 Stunden vor dem Zieleinlauf am Sonntag hätte es für Vettel kaum besser laufen können. Der Heppenheimer benötigt nach dem Rennen 125 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz, den derzeit Alonso innehat - mit 112 Zählern Rückstand. Dritter ist Button, punktgleich mit dem viertplatzierten Webber (117). Direkt dahinter rangiert noch Hamilton (126). Auch wenn alle vier Verfolger die Jagd nach Vettel bereits entnervt abgeblasen haben, und die mögliche Party-Location vom Team bereits ausgewählt sein soll - Vettel ließ sich nicht verrückt machen.

Ein bisschen Schützenhilfe könnte ihm gleichwohl nicht schaden - und gleich drei weitere Deutsche schafften es in die Top Ten; Vettel-Kumpel und Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde - ohne gezeitete Runde im letzten Qualifikationsdurchgang - im Mercedes Achter, Teamkollege Nico Rosberg kam auf den siebten Platz.

Im Force India belegte Adrian Sutil Rang neun. Auch er schonte Reifen und blieb in den entscheidenden Runden sogar ganz in der Box. Für Timo Glock war die K.o.-Entscheidung ohnehin schon nach der ersten Runde beendet. «Ich habe selten so viele Fehler an einem Wochenende gemacht», sagte der Wersauer. Hinzu kamen Malaisen mit dem unterlegenen Marussia Virgin. Das Auto verbraucht sehr stark die Reifen. Die Quittung: Start als 21. aus der vorletzten Reihe.

Vorne machte und macht Vettel die Musik: 11. Pole in dieser Saison, 26. insgesamt. Vor allem auf Stadtkursen wie Singapur ein noch größerer Vorteil als auf anderen Strecken. Gewinnen konnte Vettel das kräftezehrende Nachtrennen auf dem 5,073 Kilometer langen Kurs bei Temperaturen selbst in den späten Abendstunden von 30 Grad und mehr sowie einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit allerdings noch nie. Im vergangenen Jahr belegte Vettel den zweiten Rang.