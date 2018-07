HSV feiert ersten Saisonsieg: 2:1 in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Der Hamburger SV hat am siebten Spieltag seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Vier Tage nach der Trennung von Trainer Michael Oenning gewann der bisherige Tabellen-Letzte am Freitag 2:1 (0:1) beim VfB Stuttgart. Damit ist zumindest vorübergehend Aufsteiger FC Augsburg neues Schlusslicht. Martin Harnik brachte Stuttgart in der 18. Minute zwar in Führung, Jeffrey Bruma und Robert Tesche schafften in der 51. und 67. Minute aber die Wende für Gäste, die vom bisherigen Assistenzcoach Rodolfo Esteban Cardoso betreut wurden. Sportdirektor Frank Arnesen wollte nach dem Spiel nicht bestätigen, dass der HSV Huub Stevens als neuen Trainer verpflichten wird.

Tagesbestzeit für Vettel - Alonso direkt dahinter

Singapur (dpa) - Weltmeister und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel hat am Freitag die Tagesbestzeit im Training zum Großen Preis von Singapur aufgestellt. Der Formel-1-Pilot aus Heppenheim verwies im Red Bull WM-Verfolger Fernando Alonso im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde der WM-Fünfte Lewis Hamilton im McLaren vor Alonsos Teamkollege Felipe Massa und dem WM-Vierten Mark Webber im zweiten Red Bull. Rekordweltmeister Michael Schumacher schaffte es im Mercedes auf den sechsten Platz. Vettel kann an diesem Sonntag bei dem Nachtrennen in Singapur seinen zweiten WM-Titel binnen elf Monaten einfahren.

St. Pauli und Braunschweig verpassen Zweitliga-Spitze

München (dpa) - Der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig haben den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Die Hamburger verloren am Freitagabend daheim überraschend 2:3 (1:0) gegen Erzgebirge Aue und konnte damit die punktgleiche SpVgg Greuther Fürth nicht verdrängen. Auch Braunschweig konnte mit dem 1:1 (0:0) beim FSV Frankfurt nicht vorläufig Platz eins übernehmen. Seinen ersten Heimsieg der Saison feierte zu Beginn des 9. Spieltages der SC Paderborn beim 4:1 (2:0) über den FC Ingolstadt.

Ingolstadt in DEL vorn - Adler schlagen Eisbären