New York (SID) - Gleich drei Teams aus der Major League Baseball (MLB) haben am Freitag das Ticket für die Play-offs gelöst. Die Texas Rangers, Milwaukee Brewers sowie Arizona Diamondbacks enschieden durch Siege ihre jeweiligen Divisions für sich und stehen dadurch in der K.o-Runde.

Zuvor hatten bereits die Detroit Tigers, die Philadelphia Phillies und Rekordchampion New York Yankees vorzeitig den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. Damit stehen sechs der acht Viertelfinal-Teilnehmer fest. Lediglich zwei Wildcards sind noch zu vergeben. Diese erhalten jeweils die besten Zweiten der American League und National League.