Wuhan (SID) - Gastgeber China hat die Asienmeisterschaft im Basketball gewonnen und damit sein Ticket für die Olympischen Spiele in London 2012 gelöst. Im Finale setzten sich die Chinesen in Wuhan nach hartem Kampf mit 70:69 (31:36) gegen Jordanien durch. China hat seit 1976 an allen Sommerspielen teilgenommen und schaffte die erneute Qualifikation auch ohne den zurückgetretenen Superstar Yao Ming.

Matchwinner war Yi Jianlian mit einem verwandelten Freiwurf sieben Sekunden vor der Schlusssirene. Mit 25 Punkten war Yi auch Topscorer der chinesischen Auswahl.

Damit stehen zehn Monate vor dem Beginn der Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August 2012) neun der zwölf Olympia-Teilnehmer fest. Neben China sind Gastgeber Großbritannien, Weltmeister USA, Europameister Spanien, Vize-Europameister Frankreich, Afrikameister Tunesien, Ozeanienmeister Australien, Amerikameister Argentinien und Vize-Amerikameister Brasilien qualifiziert. Deutschland ist nach dem Zwischenrunden-Aus bei der EM nicht dabei.

Jordanien hat das Rennen um die Sommerspiele trotz der Endspielniederlage in China noch nicht verloren. Bei einem vorolympischen Turnier winkt die Chance zur nachträglichen Qualifikation. Die gleiche Gelegenheit bietet sich Südkorea, das sich im "kleinen Finale" der Asienmeisterschaft mit 70:68 (24:17) gegen die Philippinen durchsetzte. Bei dem Quali-Turnier kämpfen im kommenden Jahr zwölf Mannschaften um die drei noch offenen Plätze.