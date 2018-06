Grünwald (dpa) - Bayern-Profi Breno sitzt in Untersuchungshaft und die Führungsriege des Bundesligisten ist sauer. Es sei ein Ding der Unmöglichkeit, den Jungen ins Gefängnis zu stecken, wetterte Vereinspräsident Uli Hoeneß am Abend. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann nicht nachvollziehen, warum die Staatsanwaltschaft von Fluchtgefahr spricht. Schließlich sei Brenos Paß beim Brand in dessen Haus vernichtet worden. Breno soll das Feuer in der angemieteten Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald selbst gelegt haben. Er sitzt seit gestern in U-Haft.

