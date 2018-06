Madrid (dpa) - Real Madrid hat seine Mini-Krise in der spanischen Primera Divison eindrucksvoll beendet und Aufsteiger Rayo Vallecano auch in Unterzahl souverän mit 6:2 (2:1) abgefertigt. Auch Titelverteidiger FC Barcelona gab sich am späten Samstagabend keine Blöße.

Die Katalanen besiegten Atletico Madrid mit 5:0 (3:0) und rückten auf den zweiten Platz vor. Tabellenführer Betis Sevilla spielt erst am Montag.

Bereits nach knapp einer halben Stunde war die Partie im Camp Nou von Barcelona entschieden: Für die Treffer der Katalanen sorgten der überragende dreifache Torschütze Lionel Messi (26./78./90. Minute) und David Villa (9.) bei einem Eigentor von Miranda (15.).

Ebenfalls drei Treffer steuerte Torjäger Cristiano Ronaldo zum Kantersieg von Real Madrid bei. Trainer José Mourinho wechselte bereits in der ersten Halbzeit Mesut Özil (29. Minute) ein, der das Angriffsspiel merklich belebte. Nach der Pause kam auch der frühere Stuttgarter Sami Khedira zum Einsatz.

Die Gäste waren durch Michu bereits in der ersten Minute überraschend in Führung gegangen. Die Treffer zum dritten Saisonsieg für Real erzielten Ronaldo (39./51. und 84./Foulelfmeter), Gonzalo Higuain (45.), Raphael Varane (67.) und Karim Benzema (73.).

Nach der Gelb-Roten Karte für Angel di Maria mussten die «Königlichen» mehr als eine halbe Stunde lang mit zehn Spielern auskommen. Real hatte zuletzt in der Liga beim 0:1 in Levante und beim 0:0 gegen Racing Santander keinen Sieg gelandet und kein Tor erzielt.