Freiburg (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat die Katholiken in Deutschland zur Umkehr und Erneuerung aufgerufen. In seiner Predigt vor 100 000 Gläubigen in Freiburg forderte der Papst zugleich Treue zu Rom. Benedikt zeigte sich in der dritten und letzten großen Messe seines Deutschlandbesuchs zuversichtlich, dass die Kirche in Deutschland die großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestehen wird. Am Abend ist die Rückreise des Papstes nach Rom geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.