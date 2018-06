Inhalt Seite 1 — Letzter Tag des Papstbesuches in Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Freiburg (dpa) - Viele tausend Gläubige haben in sich in Freiburg auf den Weg zum Flugplatz gemacht, um dort die Heilige Messe mit Papst Benedikt XVI. zu feiert.

Schon am frühen Sonntagmorgen bildeten sich kilometerlange Pilgerzüge, viele Menschen nahmen mehrstündige Fußmärsche auf sich, um durch die abgesperrte Stadt zur Papst-Messe zu kommen. 5000 Menschen hatten nach Schätzungen von Helfern bei Temperaturen im einstelligen Bereich sogar auf dem Gelände übernachtet und sich in dicke Jacken und Schlafsäcke gewickelt. Der Platz war bereits um Mitternacht geöffnet worden.

Als sich das erste Morgenrot am Himmel zeigte, begannen viele der Gläubigen zu singen. Chöre übten mit ihnen schon einmal die Lieder für die Heilige Messe ein. Jugendliche, Senioren, Nonnen, Familien und Jugendgruppen bildeten eine bunte Gemeinschaft. Das Flugplatzgelände ist in 16 Sektoren eingeteilt. In jedem stehen Sanitätszelte und Toiletten. Helfer teilen kostenlos Wasser aus. Auf die Wasserflaschen ist ein Papstporträt gedruckt. «So können wir sicher sein, dass nicht so viele auf den Wiesen liegen bleiben», sagte ein Helfer scherzhaft.

Der Gottesdienst um 10.00 Uhr, zu dem etwa 90 000 Menschen erwartet werden, bildet den Höhepunkt des letzten der vier Besuchstage des Papstes in seinem Heimatland. Am Abend fliegt er zurück nach Rom.

Am Vorabend hatte Benedikt XVI. auf dem benachbarten Messegelände einen stimmungsvollen Abendgottesdienst vor allem für Jugendliche gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 29 000 Jugendliche daran teil, das gesamte Gelände war zum Schluss von tausenden Kerzen erhellt.

