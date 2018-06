Kabul (dpa) - Wenige Wochen nach dem Mord an zwei deutschen Entwicklungshelfern in Afghanistan ist im Westen des Landes ein deutscher Tourist erschossen worden. Ebenfalls getötet wurde nach Polizeiangaben ein afghanischer Begleiter. Ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin bestätigte am Abend den Tod eines 57 Jahre alten Mannes aus Baden-Württemberg. Nach afghanischen Angaben stecken nicht die Taliban hinter dem Verbrechen. Bei den Tätern soll es sich um kriminelle Jugendliche gehandelt haben.

