Kathmandu (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, wurde ein Überlebender von Anwohnern geborgen. Acht Menschen würden noch vermisst. Die Maschine stürzte an einem Berg in einem Außenbezirk von Kathmandu ab. Sie soll auf dem Rückweg von einem Rundflug über dem Himalaya gewesen sein. An Bord waren den Angaben zufolge 16 Ausländer und drei Besatzungsmitglieder. Aus welchen Ländern die Passagiere stammten, ist noch unklar.

