Snowbasin Resort (USA/Utah) (SID) - Der siebenmalige Tour-Sieger Lance Armstrong (USA) hat den umstrittenen italienischen Arzt Michele Ferrari als "einen guten Freund, aber keinen Berater" bezeichnet. Am Rande eines Kurz-Triathlons in Utah wies Armstrong erneut darauf hin, dass er die offizielle Zusammenarbeit mit Ferrari und dessen Sohn Stefano bereits vor sieben Jahren beendet habe. "Ich höre mir diese Geschichten jetzt seit 15 Jahren an und bin mittlerweile immun dagegen", sagte der 40-Jährige.

Die italienische Tageszeitung Corriere della Sera hatte berichtet, der vom italienischen Radsport-Verband gesperrte Michele Ferrari sei nach wie vor mit Doping befasst und habe Verbindungen zu einem kürzlich gesprengten Doping-Ring in Italien gehabt. Die Ferrari-Familie bestritt sämtliche Anschuldigungen in einem offenen Brief an die Medien.

Michele Ferrari war in den vergangenen Jahren mehrfach wegen etlicher Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz angeklagt worden. 2004 verurteilte ihn ein Gericht in Bologna wegen Sportbetrugs zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Seinerzeit gehörten etliche prominente Radprofis, darunter Lance Armstrong, zu den Patienten des Mediziners. Armstrong bestreitet bis heute, von den Doping-Machenschaften Ferraris gewusst zu haben.