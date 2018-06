Potsdam (dpa) - Ein Jahr nach dem schweren Busunglück auf der A10 bei Berlin mit 14 Toten wird heute in Polen an die Opfer erinnert. Am 26. September 2010 war ein Reisebus mit Mitarbeitern des Forstamtes Zlocieniec gegen einen Brückenpfeiler geprallt, nachdem er vorher mit einem Auto kollidiert war. Der Fahrerin des Wagens wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Ob es zum Prozess kommt, ist allerdings noch unklar. Damals wurden 35 Menschen verletzt. Die Kollegen waren auf der Rückreise aus dem Urlaub.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.