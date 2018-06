Washington (dpa) - Auslaufender Diesel zwingt Daimler in den Vereinigten Staaten zu einem Massenrückruf von Lastwagen. Insgesamt müssen 73 500 Fahrzeuge der Konzernmarken Freightliner, Sterling und Western Star in die Werkstätten, um ein mögliches Leck in der Kraftstoffleitung abzudichten.

Betroffen sind sieben Modelle, die zwischen 2003 und 2007 gebaut wurden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlichte den Rückruf auf ihrer Website. Für Lastwagen mit ihren vergleichsweise geringen Stückzahlen handelt es sich um eine große Aktion. Zu allem Überfluss muss Daimler auch noch mehr als 1800 Busse seiner Tochter Thomas Built wegen Problemen mit der Abgasanlage unter die Lupe nehmen.

