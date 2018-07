Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start ins Plus gedreht und seine Gewinne sukzessive ausgebaut. Dank Hoffnungen auf eine Abschwächung der europäischen Schuldenkrise stieg der deutsche Leitindex bis zum Mittag um deutliche 2,15 Prozent auf 5308 Punkte.

Er knüpfte damit an seine am Freitag begonnene Erholung an, nachdem er vergangene Woche insgesamt noch knapp 7 Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte stand 0,96 Prozent höher bei 8224 Punkten und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,94 Prozent auf 660 Punkte vor.

Der Markt vertraue offenbar darauf, dass der Plan zur Stärkung des Euro-Rettungsfonds EFSF die volle Unterstützung der deutschen Regierung erhalte, sagte Händlerin Anita Paluch von Gekko Global Markets. Zudem trübte sich das deutsche ifo-Geschäftsklima im September weniger als erwartet ein.

Vor allem die Finanzwerte zogen den Markt nach oben. Hintergrund waren Gerüchte über mögliche Finanzspritzen für europäische Banken. Die Titel der Deutschen Bank sprangen um 7,61 Prozent auf 24,88 Euro hoch. Die Commerzbank-Titel gewannen 7,89 Prozent auf 1,77 Euro. Auch die Titel der Versicherungskonzerne Munich Re und Hannover Rück legten kräftig zu. Die Aktien von Bayer gewannen dank positiver Studiendaten für das Prostata-Krebsmittel Alpharadin 4,60 Prozent auf 41,24 Euro. Dagegen erlitten die Titel der konjunktursensiblen Autobauer Verluste.