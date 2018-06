Inhalt Seite 1 — Analyse: Schicksalhafte Abstimmung für Schwarz-Gelb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Zwei Jahre ist es her, da lagen sich Schwarz und Gelb nach dem Wahlsieg jubelnd in den Armen. Die FDP hatte mit Guido Westerwelle an der Spitze 14,6 Prozent eingefahren - das beste Ergebnis in ihrer Geschichte auf Bundesebene. Die Union holte den Wunschpartner ins Regierungsboot.

Heute wirken diese Bilder wie aus einer anderen Zeit: Die FDP liegt in Umfragen bei 3 Prozent. Bei der Berlin-Wahl erreichte sie nur 1,8 Prozent. Die Bündnispartner sind ist bei vielen Themen zerstritten, Westerwelle nicht mehr FDP-Chef. Zwei Jahre nach der Bundestagswahl sehnt sich manch einer in der Union nach der großen Koalition zurück.

An diesem Dienstag kommt es in den Koalitionsfraktionen zu einem wichtigen Stimmungstest, wie sich die Abgeordneten am Donnerstag bei der Bundestagsabstimmung zum Euro-Rettungsschirm EFSF verhalten wollen. Die Kanzlermehrheit (311 schwarz-gelbe Stimmen bei insgesamt 620 Sitzen) erscheint unsicher. Verfehlt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sie, wird die Opposition das Bündnis schon einmal für gescheitert erklären. Das deutsche Ja zum EFSF steht aber fest: SPD und Grüne stimmen dafür.

Die Währungskrise sorgt für heftige Bauchschmerzen in der Koalition. Seit die FDP um ihr politisches Überleben kämpft, geht sie auch auf Distanz zum Euro-Kurs der Kanzlerin. Der neue FDP-Chef und Vize-Kanzler Philipp Rösler brachte eine Staatspleite Griechenlands ins Spiel - und Merkel ermahnte ihn zu einer vorsichtigeren Wortwahl.

Aber in ruhigem Fahrwasser fuhren die Koalitionäre bisher selten - Krisen und Kritik begleiteten sie von Anfang an. Gute Botschaften wie mehr Kindergeld, die Förderung erneuerbarer Energien und die überraschend schnelle Erholung der Konjunktur gingen dabei fast unter.

Im November 2009 tritt Franz Josef Jung (CDU), gerade Arbeitsminister geworden, wegen Versäumnissen in seiner Zeit als Verteidigungsminister in der Kundus-Affäre zurück. Im Januar 2010 sorgt der von der FDP durchgedrückte Steuerbonus für Hoteliers für Aufregung. Einen Monat später rügt Merkel Außenminister Westerwelle, weil er in der Debatte über Hartz-IV-Bezüge von «spätrömischer Dekadenz» gesprochen hatte.

Auch an Merkels Kurs in der Euro-Krise gibt es früh Kritik: In Europa macht sie sich mit ihrer Haltung, Griechenland zum Sparen zu zwingen, wenig Freunde. National und international wird ihr ein Schlingerkurs vorgeworfen.