Brüssel (dpa) - Angespanntes Warten in Athen: Die Überweisung der neuen Kredittranche von acht Milliarden Euro an Griechenland verzögert sich weiter. Die Euro-Finanzminister werden wahrscheinlich nicht bei ihrer nächsten Sitzung am 3. Oktober in Luxemburg darüber entscheiden, wie ein Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte. Die Regierung in Athen hat nur noch Geld für wenige Tage - ohne die nächste Kapitalspritze ist das Land pleite. Inzwischen schnellten Bank-Aktien an den europäischen Börsen in die Höhe: Grund waren Gerüchte über mögliche Finanzspritzen für Geldhäuser.

