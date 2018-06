Brüssel (dpa) - Finnlands Außenhandelsminister Alexander Stubb ist zuversichtlich, dass Russland noch vor Jahresende der Welthandelsorganisation WTO beitreten kann. «Wir denken, dass sowohl Russland als auch die EU stark von einer russischen Mitgliedschaft in der WTO profitieren würden».

Da sagte er am Montag in Brüssel zu Beginn eines Treffens der EU-Handelsminister. Zu den wichtigsten Hindernissen für einen russischen WTO-Beitritt gehören Einfuhrbeschränkungen für Autos und daran gekoppelte Investitionsverpflichtungen westlicher Produzenten in Russland. «Ich bin sehr zuversichtlich über Russlands Beitritt», sagte Stubb. Auch Deutschland dringt auf eine Öffnung des russischen Marktes für Autoimporte.

Die Minister wollen auch vor dem nächsten EU-Indien-Gipfel Anfang des kommenden Jahres den Abschluss eines weitreichenden Freihandelsabkommens vorbereiten. Auch dieses Abkommen ist von einer größeren Öffnung des indischen Marktes abhängig. Auto-Einfuhren werden derzeit mit rund 60 Prozent Zoll belegt, Indien hat eine Senkung auf 40 Prozent angeboten. «Das, was bisher angeboten ist, reicht halt noch nicht», sagte der deutsche Wirtschafts-Staatssekretär Jochen Homann. «Wir wollen die Zölle möglichst weit runterbringen.»

Hintergrundpapier Ministerrat